Из Афганистана на родину вернулись последние испанские военнослужащие

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние испанские военнослужащие вернулись в четверг в королевство из Афганистана. Самолет с ними приземлился на базе Торрехон-де- Ардос (автономное сообщество Мадрид), сообщил телеканал "24 орас".



Встретить 24 военных из Афганистана прибыл король Филипп VI в сопровождении председателя правительства Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. Испания завершила вывод своих военных из Афганистана спустя почти 20 лет после начала миссии. За это время погибли около ста военнослужащих королевства.



