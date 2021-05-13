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НОВОСТИ

Из Афганистана на родину вернулись последние испанские военнослужащие

20:20 13.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Последние испанские военнослужащие вернулись в четверг в королевство из Афганистана. Самолет с ними приземлился на базе Торрехон-де- Ардос (автономное сообщество Мадрид), сообщил телеканал "24 орас".

Встретить 24 военных из Афганистана прибыл король Филипп VI в сопровождении председателя правительства Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес. Испания завершила вывод своих военных из Афганистана спустя почти 20 лет после начала миссии. За это время погибли около ста военнослужащих королевства.

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