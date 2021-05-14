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Украинский суд отправил Медведчука под домашний арест

09:05 14.05.2021 Источник: РБК

В четверг, 13 мая, Печерский суд Киева выбирал меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) депутату Верховной рады Украины Виктору Медведчуку, подозреваемому в государственной измене. Прокуратура настаивала на аресте или внесении залога в 300 млн грн (около $10 млн). Медведчук заявил перед началом заседания, что такая сумма у него есть, но так как его счета заблокированы, он не в состоянии ее внести.

Уже поздним вечером суд решил, что депутат будет помещен под домашний арест до 9 июля, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.  РБК

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