Украинский суд отправил Медведчука под домашний арест
09:05 14.05.2021 Источник: РБК
Уже поздним вечером суд решил, что депутат будет помещен под домашний арест до 9 июля, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. РБК
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