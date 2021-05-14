Экс-премьер ДНР Бородай выдвинулся на праймериз "Единой России" от Ростовской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель правления Союза добровольцев Донбасса и экс-председатель совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай подал заявку на участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Ростовской области. Об этом сообщается на сайте, посвященному праймериз "Единой России".

В мае Союз добровольцев Донбасса и "Единая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволило развивать участие представителей республик во внутриполитической жизни России. Тогда же секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что 500 тыс. жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года.