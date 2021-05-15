Ракета, запущенная из Газы, едва не попала в посольство Австрии в Израиле

16:32 Источник: Интерфакс

Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле, сообщает Times of Israel со ссылкой на австрийского посла Ханну Лико.

"Только что в Рамат-Гане недалеко от посольства разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это должно немедленно прекратиться", - написала дипломат в твиттере.