Ракета, запущенная из Газы, едва не попала в посольство Австрии в Израиле
16:32 15.05.2021 Источник: Интерфакс
Ракета, выпущенная из сектора Газа, разорвалась близ посольства Австрии в Рамат-Гане в Израиле, сообщает Times of Israel со ссылкой на австрийского посла Ханну Лико.
"Только что в Рамат-Гане недалеко от посольства разорвалась ракета. К счастью, мы все в безопасности. Это должно немедленно прекратиться", - написала дипломат в твиттере.
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