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Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ

20:15 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция "Кан".

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.

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