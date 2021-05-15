Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция "Кан".

По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.