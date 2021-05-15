Рейсы в Израиль отменили все иностранные авиакомпании - СМИ
20:15 15.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в еврейское государство по соображениям безопасности из-за продолжающихся ракетных обстрелов из сектора Газа. Об этом сообщила в субботу государственная израильская радиостанция "Кан".
По ее данным, одними из последних приостановили полеты в Израиль авиакомпании из ОАЭ.
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