Израильские истребители поразили 35 военных объектов, 15 км тоннелей в секторе Газа
10:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
54 израильских истребителя нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей", - говорится в заявлении военных.
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