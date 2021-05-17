Израильские истребители поразили 35 военных объектов, 15 км тоннелей в секторе Газа

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

54 израильских истребителя нанесли в понедельник удары по 35 военным объектам и 15 км тоннелей в северной части сектора Газа в рамках масштабной кампании по уничтожению подземной инфраструктуры ХАМАС на территории анклава, сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля провела третий раунд ударов по системе тоннелей ХАМАС на севере сектора Газа. В ходе атаки 54 истребителя поразили 35 террористических целей и 15 километров системы туннелей", - говорится в заявлении военных.