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НОВОСТИ

Экс-гендиректор центра им. Хруничева Селиверстов осужден на 5 лет колонии за растрату

15:00 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к 5 годам колонии бывшего главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова, признав его виновным по делу о растрате 108 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде 5 лет колонии", - сказала собеседница агентства.

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