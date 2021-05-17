Экс-гендиректор центра им. Хруничева Селиверстов осужден на 5 лет колонии за растрату

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дорогомиловский суд Москвы в понедельник приговорил к 5 годам колонии бывшего главу центра им. М. В. Хруничева Александра Селиверстова, признав его виновным по делу о растрате 108 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом вынесен обвинительный приговор по делу. Селиверстову назначено наказание в виде 5 лет колонии", - сказала собеседница агентства.