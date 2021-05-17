В Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами, путаясь в показаниях - Лавров

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия сейчас с позором расхлебывает историю со взрывами на складах с боеприпасами во Врбетице, в причастности к которым Прага обвинила Россию. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. - Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают все новые и новые какие-то версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие. Да и судя по тому, как они это делают, едва ли оно закончится каким-то конкретным результатом".