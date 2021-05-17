Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив
17:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.
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