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Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив

17:32 17.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского фонда культурных инициатив. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем фонда является фонд - оператор президентских грантов по развитию гражданского общества", - говорится в документе.

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