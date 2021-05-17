Цена на электроэнергию для российской промышленности в 2020 году была выше, чем в США - исследование

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в России по итогам 2020 года была выше показателя в США, а также в ряде стран Европейского союза. Об этом говорится в материалах, опубликованных "Сообществом потребителей энергии", в которое входят более 30 крупнейших промышленных предприятий из различных отраслей экономики.

По данным ассоциации, цена на электроэнергию для российской промышленности в 2020 году находилась на уровне $0,073 за кВт ч при подключении к региональным распределительным сетям и $0,045 для магистральной сети. В то же время показатель в США составил $0,067 , в Норвегии - $0,034 , во Франции - $0,069 , в Финляндии и Испании - по $0,072.

"В последние годы наблюдается общая тенденция к снижению энергоцен за рубежом, в 2020 году этот тренд обозначился более отчетливо из-за снижения объема электропотребления в связи с пандемией. В России в период пандемии в 2020 году энергоцены, напротив, продолжили свой рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В валютном выражении цена электроэнергии для промышленных потребителей в России выросла в 2020 году на 3%", - отметили в ассоциации.

В генерирующей компании "Интер РАО" сообщили, что промпотребители основывались на данных высоковолатильных рынков в год, когда была зафиксирована аномально теплая погода в зимний период, а также наблюдалось существенное снижение энергопотребления из-за распространения коронавируса.

В свою очередь, в "Совете производителей энергии" сообщили ТАСС, что энерготарифы для промышленности в России в настоящее время остаются одними из самых низких в мире. При этом конкурентные сегменты рынка работают так, что страхуют оптового потребителя от резких скачков цен. В то же время на зарубежных рынках существует риск значительного увеличения цен на фоне аномальных погодных условий. Так, из-за экстремальных морозов в Техасе в феврале текущего года стоимость электроэнергии выросла в 300 раз, а на рынке Nord Pool - на 69%.

В ассоциации добавили, что одноставочный тариф на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) составил 2,543 рубля за кВт ч в первой ценовой зоне (европейская часть России и Урал) и 1,779 рубля за кВт ч для второй ценовой зоны (Сибирь). "Это выше значений цен в 2019 году на 3,4% и 0,6% соответственно, но при этом не превысило уровень инфляции в 4,9% по итогам 2020", - подчеркнули в в "Совете производителей энергии".

В "Совете рынка" пояснили ТАСС, что при формировании стоимости электроэнергии суммируются различные факторы, без учета которых невозможно сформировать комплексную основу ее сравнения для каждой категории потребителей, указав также на необходимость учета "нерыночных" составляющих энергоцен. "Для осуществления корректного сопоставления цен на основе представленных "Сообществом потребителей энергии" данных необходимо учесть, в том числе всех промышленных потребителей Российской Федерации, включая особо энергоемких, что является принципиальным моментом", - отметили в ассоциации.