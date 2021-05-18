Миротвоцы ООН в Ливане усилили патрулирование на границе с Израилем

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Миротворцы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) усилили патрулирование границы с Израилем в координации с ливанской армией после попытки запуска шести ракет в сторону еврейского государства из района Рашая-эль-Фухар и ответного обстрела со стороны израильских войск.

Об этом написал 18 мая в Twitter официальный представитель ВСООНЛ Андреа Тененти.