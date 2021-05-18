Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта
12:05 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $70,18 (+1,04%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:20 мск.
В последний раз цена Brent находилась на уровне выше $70 за баррель 15 марта текущего года.
НОВОСТИ
- 12:32 18.05.2021
- Британия и США могут стоять за взломом программного обеспечения SolarWinds - Нарышкин
- 12:27 18.05.2021
- Вассерман предупредил об опасности принятия закона о налоге на роскошь
- 12:20 18.05.2021
- Пока нет даже примерных сроков возвращения посла Антонова в Вашингтон - Рябков
- 12:00 18.05.2021
- В России выявили 8 183 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 18.05.2021
- В Госдуме предложили восстановить смертную казнь
- 11:20 18.05.2021
- Новая фигура высшего пилотажа "воронка на хвост" позволит Ми-28НМ сбивать самолеты
- 11:17 18.05.2021
- В столице подвели итоги олимпиады «Современный московский учитель»
- 11:05 18.05.2021
- В Казани провели эвакуацию школы после письма якобы от сообщника Галявиева
- 11:00 18.05.2021
- В Индии лечат коронавирус коровьими мочой и навозом - СМИ
- 10:32 18.05.2021
- 62 истребителя сбросили 110 управляемых бомб на 65 подземных объектов ХАМАС в Газе - армия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать