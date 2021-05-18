Цена нефти марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $70,18 (+1,04%) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:20 мск.

В последний раз цена Brent находилась на уровне выше $70 за баррель 15 марта текущего года.