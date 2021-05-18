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Состояние Фургала резко ухудшилось после перенесенного им ковида в СИЗО - защита

14:12 18.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Адвокаты бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала просят начальника СИЗО "Лефортово" о срочном проведении их подзащитному медицинского обследования и госпитализации в связи с резким ухудшением здоровья после перенесенной экс-чиновником коронавирусной инфекцией.

"Нам стало известно о резком ухудшении здоровья Сергея Ивановича после перенесенной им болезни в "Лефортово". В этой связи защитники подали ходатайство на имя начальника следственного изолятора о срочном проведении ему медицинского обследования и его госпитализации", - рассказал ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

О заболевании Фургала стало известно 7 апреля. Он был изолирован и находился под наблюдением врачей две недели в больнице при СИЗО "Матросская Тишина". В конце ноября прошлого года Карапетян сообщал ТАСС, что его подзащитный может не перенести осложнений, если заразится в СИЗО коронавирусной инфекцией, из-за болезни легкого, которую по результатам исследования выявили медики. Адвокат тогда сказал, что экс-губернатору необходимо дальнейшее специальное обследование, которое в условиях СИЗО получить невозможно.

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