Европарламент может заморозить инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем - Politico

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский парламент (ЕП) в четверг, 20 мая, может принять решение о формальном замораживании Всеобъемлющего соглашения об инвестициях (ВСИ) с Китаем, которое даст странам Евросоюза (ЕС) расширенный доступ на китайский рынок, из-за введения Пекином в марте контрсанкций против депутатов Европарламента. Об этом в среду сообщила газета "Политико" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект документа.

Согласно проекту, который был поддержан крупнейшими европейскими политическими силами, ЕП проголосует за то, чтобы "любое рассмотрение Всеобъемлющего соглашения об инвестициях между ЕС и Китаем, а также любое обсуждение вопроса о его ратификации Европейским парламентом были обоснованно заморожены, поскольку действуют китайские контрсанкции". При этом указывается, что процесс ратификации соглашения возможен лишь после снятия КНР контрсанкций против депутатов ЕП. Кроме того, как пишет газета, Европейская комиссия "проконсультируется с парламентом перед тем, как предпринимать какие-либо шаги по заключению и подписанию ВСИ".

Вместе с тем в проекте также содержится призыв к ЕС об усилении координации действий с США в отношении Китая. При этом подчеркивается, что любые торговые сделки с Тайванем "не должны быть заложниками" соглашения с Пекином. Ожидается, что в случае замораживания ВСИ процесс его ратификации может затянуться на несколько месяцев.

Китай 22 марта запретил въезд в страну 10 европейским гражданам, включая пять депутатов Европарламента, за вмешательство в дела Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Эта мера стала ответом на введение санкций ЕС против Китая, которые мотивированы якобы имеющими место в КНР нарушениями прав уйгурского населения.

После этого решения ведущие фракции Европарламента выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Китаем, которое Еврокомиссия (ЕК) смогла ценой значительных усилий согласовать и подписать в конце 2020 года. До настоящего момента Еврокомиссия убеждала Европарламент ратифицировать данный документ, мотивируя это тем, что экономическое и инвестиционное партнерство, с одной стороны, и диалог (равно как и обмен санкциями) по правам человека, с другой, - это совершенно разные направления взаимодействия с Китаем. Сейчас ЕК впервые согласилась официально увязать эти две темы.

По оценкам европейских экспертов, отсутствие действующего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР может привести к ужесточению экономического противостояния Пекина и Брюсселя в ближайшие годы. ЕС будет усиливать контроль за китайским капиталом в Европе, в частности, в секторах, которые он сочтет стратегическими, а Китай сможет в ответ сокращать доступ европейского бизнеса к своему рынку. Стратегически такое развитие событий будет более всего выгодно США.