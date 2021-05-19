Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным
17:45 19.05.2021
|Фото Екатерины Бибиковой
Разворотнева выступила с инициативой создания единого навигатора для организации летнего отдыха детей, в котором родители смогут выбрать для детей подходящее направление.
Также, по словам Разворотневой, важно обеспечить каждому ребенку возможность бесплатно заниматься в любом кружке или секции, а во всех районах столицы нужно построить современные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны, оплата занятий в которых должна быть компенсирована родителям ребенка.
Кроме того, общественница отмечает важность поддержки инициативы по развитию наемного жилья и предоставлению субсидий на найм, а также введению специальных квот при приеме в институты детей из многодетных семей. Разворотнева предложила предоставить все виды социальной помощи детям и подросткам до момента окончания учебы в ВУЗах и ССУЗах, а также сделать выплаты на детей постоянными.
При этом, по мнению правозащитницы, необходимо обеспечить прозрачность и упростить процесс предоставления социальной поддержки и государственных услуг. «Необходимо, чтобы семьи получали помощь без сбора документов, без многократных посещений учреждений. На этом в своем послании делал акцент президент», - констатировала Разворотнева.
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