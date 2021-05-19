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Светлана Разворотнева: Детский отдых должен быть бесплатным

17:45 19.05.2021

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Фото Екатерины Бибиковой
В Москве нужно создать особую системы поддержки семьи, считает член общественной палаты РФ, глава организации «Центр защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева. По словам общественницы, московские власти могут и должны оказать дополнительную социальную поддержку горожанам с детьми, обеспечив стопроцентное возмещение оплаты путевок всем столичным школьникам в детские лагеря. «Каждый ребенок должен иметь возможности для развития вне зависимости от кошелька родителей» - заявила Светлана Разворотнева на круглом столе, посвященном организации летнего отдыха и оздоровления детей в Москве в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

 Разворотнева выступила с инициативой создания единого навигатора для организации летнего отдыха детей, в котором родители смогут выбрать для детей подходящее направление.            

Также, по словам Разворотневой, важно обеспечить каждому ребенку возможность бесплатно заниматься в любом кружке или секции, а во всех районах столицы нужно построить современные культурно-досуговые центры, спортивные комплексы и бассейны, оплата занятий в которых должна быть компенсирована родителям ребенка.

Кроме того, общественница отмечает важность поддержки инициативы по развитию наемного жилья и предоставлению субсидий на найм, а также введению специальных квот при приеме в институты детей из многодетных семей. Разворотнева предложила предоставить все виды социальной помощи детям и подросткам до момента окончания учебы в ВУЗах и ССУЗах, а также сделать выплаты на детей постоянными.

При этом, по мнению правозащитницы, необходимо обеспечить прозрачность и упростить процесс предоставления социальной поддержки и государственных услуг. «Необходимо, чтобы семьи получали помощь без сбора документов, без многократных посещений учреждений. На этом в своем послании делал акцент президент», - констатировала Разворотнева.

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