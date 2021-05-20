Госдума приняла в заключительном чтении поправки к закону «О СМИ»
08:10 20.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Согласно новым правилам, теперь редакция, главный редактор или журналист будут отвечать за публикацию сведений, признанных ложными, или порочащими честь и достоинство, даже если речь идет о цитировании материала другого СМИ, главный редактор которого не может быть установлен и привлечен к ответственности. Именно это положение появилось в законопроекте внезапно перед вторым чтением и утверждено депутатами без обсуждения.
Директор, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова сказала «Эху Москвы», что такая норма прежде всего угрожает главным редакторам изданий.
Галина Арапова добавила, что ни в одном законодательстве мира такого положения нет. Центр защиты прав СМИ российские власти называют иностранным агентом. Авторами поправок являются единороссы Сергей Боярский и Евгений Ревенко.
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