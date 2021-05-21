Смертность за время пандемии может в 2-3 раза превышать официальную статистику - ВОЗ
22:35 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что реальное количество смертей во время пандемии коронавируса может в два или три раза превышать официальную статистику. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер.
"Мы, вероятно, столкнулись со значительным занижением общего [количества] смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом", - цитирует агентство представителя ВОЗ.
Согласно ежегодному докладу организации по мировой статистике в сфере здравоохранения, общее число смертей из- за пандемии в 2020 году достигло как минимум 3 млн человек, что на 1,2 млн больше официальных показателей за этот период, сообщает агентство.
Помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма во время видеоконференции заявила, что с учетом роста заболеваемости в странах Латинской Америки и Азии общее число летальных исходов "действительно может быть в два или три раза выше", чем учитывает статистика. На вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии Асма сообщила, что речь может идти о порядка 6-8 млн человек по всему миру. Как уточняет Рейтер, часть летальных исходов пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний.
По официальным данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли.
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