0
0
0
НОВОСТИ

Смертность за время пандемии может в 2-3 раза превышать официальную статистику - ВОЗ

22:35 21.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что реальное количество смертей во время пандемии коронавируса может в два или три раза превышать официальную статистику. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер.

"Мы, вероятно, столкнулись со значительным занижением общего [количества] смертей, прямо или косвенно вызванных коронавирусом", - цитирует агентство представителя ВОЗ.

Согласно ежегодному докладу организации по мировой статистике в сфере здравоохранения, общее число смертей из- за пандемии в 2020 году достигло как минимум 3 млн человек, что на 1,2 млн больше официальных показателей за этот период, сообщает агентство.

Помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма во время видеоконференции заявила, что с учетом роста заболеваемости в странах Латинской Америки и Азии общее число летальных исходов "действительно может быть в два или три раза выше", чем учитывает статистика. На вопрос о масштабах избыточной смертности во время пандемии Асма сообщила, что речь может идти о порядка 6-8 млн человек по всему миру. Как уточняет Рейтер, часть летальных исходов пришлась на людей, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 165,6 млн человек, более 3,4 млн умерли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:25 21.05.2021
«Роснефть» выиграла иск у телеканала «Дождь» о защите деловой репутации
0
104
22:13 21.05.2021
В Нигерии разбился самолет ВВС
0
106
21:45 21.05.2021
США призвали Украину обеспечить независимость судей и антикоррупционного бюро
0
148
21:25 21.05.2021
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,9
0
176
20:53 21.05.2021
На выборах в Перу лидирует левый радикал
0
190
20:45 21.05.2021
Небензя: "Совбез ООН будто прячется от мирового сообщества"
0
247
20:25 21.05.2021
Илона Маска пригласили в Россию строить завод Tesla
0
238
19:51 21.05.2021
Сбербанк провел дискуссию о поиске зарубежных активов должников на Петербургском международном юридическом форуме
0
267
19:47 21.05.2021
В ОП предложили добавить к нулевой ипотеке для многодетных субсидированный наем жилья
0
238
19:47 21.05.2021
В Болгарии спецслужбы прослушивали оппозиционеров
0
241

Возврат к списку