Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
15:00 22.05.2021 Источник: Интерфакс
Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана.
"Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей",- отмечается в сообщении.
В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.
Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.
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