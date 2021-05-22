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НОВОСТИ

Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения

15:00 22.05.2021 Источник: Интерфакс

Согласно плану совместных действий на 2021 год, проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана.

"Основная цель учений, проводившихся на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, состояла в улучшении взаимодействия и повышении боеспособности подразделений армий двух стран, развитии у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей",- отмечается в сообщении.

В ходе учений спецгруппами решались задачи по скрытному проникновению и организации засады в глубине обороны условного противника в различное время суток, а также захвату командного пункта и объектов военного назначения.

Особое внимание уделялось организации скрытного передвижения, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций противника и изучению особенностей контртеррористических операций.

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