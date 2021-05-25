0
0
38
НОВОСТИ

Роман Романенко: испытания космолета Unity - серьезный технологический шаг

23:38 24.05.2021

851.JPG
Фото Игоря Степанова
Испытания космоплана SpaceShipTwo Unity, который предназначен для полетов в космос туристов успешно завершены. Об этом сообщает производитель космического аппарата, компания Virgin Galactic. Первые испытания, напомним, были неудачными: в 2014 году, а во время четвертого полета, корабль SpaceShipTwo развалился в воздухе. SpaceShipTwo Unity стартовал 22 мая из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико (США) и позже благополучно приземлился.

По словам бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, после катастрофы в декабре прошлого года нынешняя удача с запуском космолета – «серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который еще больше приблизил нас к эре космического туризма». «В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли», - отмечает парламентарий. 

Как говорит Романенко, Россия также вносит большой вклад в это дело, что подтверждают запланированный на конец 2021 года полет японских космических туристов на Международную космическую станцию под эгидой «Роскосмоса» и назначенный на 2023 год первый выход космического туриста в открытый космос. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:52 24.05.2021
Светлана Разворотнева: в школы столицы необходимо вернуть бесплатную «продленку»
0
73
22:40 24.05.2021
Роман Протасевич находится в СИЗО Минска - МВД
0
181
22:00 24.05.2021
Президент Боливии привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
0
192
21:20 24.05.2021
Медведчук заявил, что записи якобы его разговоров cфальсифицированы
0
250
20:40 24.05.2021
В РФ выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса - эпидемиолог
0
251
20:00 24.05.2021
Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование
0
279
19:20 24.05.2021
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией
0
334
18:40 24.05.2021
Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС
0
411
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
438
17:32 24.05.2021
Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией
0
422

Возврат к списку