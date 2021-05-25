Роман Романенко: испытания космолета Unity - серьезный технологический шаг
23:38 24.05.2021
|Фото Игоря Степанова
По словам бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, после катастрофы в декабре прошлого года нынешняя удача с запуском космолета – «серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который еще больше приблизил нас к эре космического туризма». «В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли», - отмечает парламентарий.
Как говорит Романенко, Россия также вносит большой вклад в это дело, что подтверждают запланированный на конец 2021 года полет японских космических туристов на Международную космическую станцию под эгидой «Роскосмоса» и назначенный на 2023 год первый выход космического туриста в открытый космос.
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