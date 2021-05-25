Роман Романенко: испытания космолета Unity - серьезный технологический шаг

23:38

Фото Игоря Степанова

Испытания космоплана SpaceShipTwo Unity, который предназначен для полетов в космос туристов успешно завершены. Об этом сообщает производитель космического аппарата, компания Virgin Galactic. Первые испытания, напомним, были неудачными: в 2014 году, а во время четвертого полета, корабль SpaceShipTwo развалился в воздухе. SpaceShipTwo Unity стартовал 22 мая из космопорта «Америка» в штате Нью-Мексико (США) и позже благополучно приземлился.

По словам бывшего летчика-космонавта, Героя России Романа Романенко, после катастрофы в декабре прошлого года нынешняя удача с запуском космолета – «серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который еще больше приблизил нас к эре космического туризма». «В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли», - отмечает парламентарий.

Как говорит Романенко, Россия также вносит большой вклад в это дело, что подтверждают запланированный на конец 2021 года полет японских космических туристов на Международную космическую станцию под эгидой «Роскосмоса» и назначенный на 2023 год первый выход космического туриста в открытый космос.