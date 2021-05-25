КНР опровергает болезнь уханьских вирусологов до пандемии

08:14 Источник: MIGnews

Министерство иностранных дел Китая отрицает информацию издания The Wall Street Journal о заражении коронавирусом троих сотрудников Уханьского института вирусологии до пандемии.

Соответствующее заявление 24 мая сделал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года он не сталкивался с коронавирусом", – сказал Лицзянь.

Во внешнеполитическом ведомстве объявили, что по состоянию на 23 марта 2021 года, ни один сотрудник института вирусологии в Ухане "не заражался".