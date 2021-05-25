Петр Толстой: Столичная программа реновации доказала свою состоятельность

18:27

Фото Александра Чикина

Программа реновации обеспечит новое качество жизни сотням тысяч жителей Москвы, уверен вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой. Парламентарий отметил, что сейчас властям важно тщательно контролировать качество строительных работ и, по возможности, ускорить выполнение программы. «За несколько лет программа реновации доказала свою состоятельность, - заявил депутат на выставке, посвященная реновации в Москве, открывшейся в Госдуме. - Конечно, у людей было много страхов и опасений, их можно понять. Но уже в конце прошлого года, когда были сданы первые дома, построенные в рамках программы, оказалось, что люди переезжают из тесных хрущевок в просторные светлые квартиры, где уже сделан ремонт и установлена сантехника, с современными лифтами и благоустроенными дворами».

Недавно Петр Толстой осмотрел построенный по программе реновации новый дом в Люблине. По его словам, недочеты, обнаруженные жильцами, оперативно устраняются до переезда. «Если и возникают нарекания к качеству сдаваемых квартир, то, как правило, речь идет лишь о незначительных недоделках подрядчиков, которые можно оперативно исправить», – уверен депутат, который также отмечает, что власти будут стремиться не сбавлять темп работ. «Скорость зависит от выбора стартовых площадок, переселения, от того, как быстро будут возводиться новые дома на месте старых. Новая волна будет более масштабной, Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил – все ждут возможности как можно быстрее переехать», – сказал вице-спикер Госдумы.