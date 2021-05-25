Петр Толстой: Столичная программа реновации доказала свою состоятельность
18:27 25.05.2021
|Фото Александра Чикина
Недавно Петр Толстой осмотрел построенный по программе реновации новый дом в Люблине. По его словам, недочеты, обнаруженные жильцами, оперативно устраняются до переезда. «Если и возникают нарекания к качеству сдаваемых квартир, то, как правило, речь идет лишь о незначительных недоделках подрядчиков, которые можно оперативно исправить», – уверен депутат, который также отмечает, что власти будут стремиться не сбавлять темп работ. «Скорость зависит от выбора стартовых площадок, переселения, от того, как быстро будут возводиться новые дома на месте старых. Новая волна будет более масштабной, Сергей Семенович Собянин очень правильно обозначил – все ждут возможности как можно быстрее переехать», – сказал вице-спикер Госдумы.
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