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СберМобайл создает новую цифровую экосистему "Умный кампус и научный кластер"

12:59 02.06.2021

«СберМобайл» - оператор связи, входящий в экосистему Сбера — приступает к созданию цифровой экосистемы «Умный кампус и научный кластер» на базе собственных платформенных решений и технологий. Соглашение об этом подписано с инновационным центром ИТМО «ХайПарк», оператором связи Orange Business Services и университетом ИТМО. Проект призван улучшить качество обучения и жизни студентов на территории инновационного центра и кампуса, а также обеспечить экономический рост и конкурентоспособность экономики знаний.

«Стремительное развитие информационных технологий побуждает общество к ускорению прогресса и мгновенной реакции на изменения, - говорит генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. - Реализуя проект «Умный кампус и научный кластер» на базе платформы интернета вещей «СберМобайл», мы намерены внедрять самые современные решения для создания высокоэкологичной экосистемы для повышения эффективности обучения студентов, ускоренного развития научно-исследовательской деятельности, продуктивной работы стартапов, а также радикального улучшения качества жизни и комфорта на территории кампуса нового поколения, где люди смогут максимально экономить свой важнейший ресурс — время».

 «Процесс создания второго кампуса ИТМО займет несколько лет, и технологии не стоят на месте, - отмечает первый проректор Университета ИТМО Дарья Козлова. - Поэтому особенно важно не просто использовать современные технологические решения, но и обеспечить задел на годы вперёд, чтобы «Умный кампус и научный кластер» к моменту открытия смог стать надежным и современным помощником для студентов и сотрудников в реализации их самых смелых проектов».

 В рамках соглашения ИТМО «ХайПарк» предоставит площадку для пилотирования решений, а «СберМобайл» и Orange Business Services предоставят платформенное и методологическое обеспечение для проведения прикладных научных исследований, разработки и испытания инновационных технологий для реализации проекта «Умный кампус и научный кластер». Университет ИТМО обеспечит возможность использования научного потенциала и прикладных разработок университета.

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