В столице Индии выявлено более тысячи случаев заболевания "черной плесенью"
19:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На данный момент в Дели зафиксировано 1 044 случая заражения черной грибковой инфекцией. Из них зарегистрировано 92 случая выздоровления от этой инфекции и 89 связанных с ней смертей. Число активных случаев черной грибковой инфекции сейчас составляет 863", - сказал он.
Таким образом за последнюю неделю произошел резкий рост количества случаев заболевания "черной плесенью". 22 мая Джайн сообщал о 197 случаях заражения, выявленных в индийской столице.
Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение длительного времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени. Случаи заражения мукормикозом также выявлены в штатах Раджастхан, Телангана, Махараштра, Карнатака, Уттаракханд, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш и Бихар и других. 26 мая глава Министерства химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда сообщил, что в Индии зафиксировано около 12 тыс. случаев заражения мукормикозом.
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