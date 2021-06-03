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НОВОСТИ

В Воронежской области при обрушении плиты недостроенного дома погибли трое детей

20:20 03.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое детей погибли в результате обрушения плиты частного недостроенного дома в селе Копанище Воронежской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Под завалами обнаружены тела троих детей, мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет", - сказал источник.

Ранее в пресс-служба МЧС сообщили, что в недостроенном доме в селе Копанище произошло обрушение плиты перекрытия, под завалами оказались трое детей. Причины обрушения выясняются, проводятся следственные действия.

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