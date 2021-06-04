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Разгромившее деревни стадо сбежавших слонов приблизилось к китайскому городу-миллионнику

12:20 04.06.2021 Источник: Газета.Ru

Стадо из 15 слонов, сбежавших в апреле из природного заповедника, пробиралось через поля на юго-западе Китая и подошло к окраинам города Куньмин с населением около 8,5 млн человек, сообщает «Синьхуа».

Как именно дикие азиатские слоны, охраняемый вид в Китае, покинули заповедник, не уточняется. С апреля кочующие животные оставили после себя более 500 километров разрушений. Информации о жертвах не поступало.

«В общей сложности слоны преодолели около 500 км, покинув свой ареал обитания в лесах Сишуанбаньна-Дайского автономного округа, прежде чем достичь в среду в 21:55 района Цзиньнин города Куньмин», — сообщает агентство.

Местное управление лесного и степного хозяйства направило команду, ответственную за мониторинг миграции слонов с помощью дронов — всего будет задействовано 12 беспилотников. В команду также входят специалисты по борьбе с ЧС и эксперты по изучению данного вида слонов .Главными задачами будет отслеживание и прогнозирование маршрута животных, а также предоставление местным жителям помощи и информационной поддержки.

Для перекрытия дорог в близлежащие деревни были направлены самосвалы с землей, а сельские жители подготовлены к экстренной эвакуации.  Газета.Ru

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