Член ОП Нифантьев организовал для эковолонтеров теплоходную экскурсию

22:48

Жители Южного округа – многодетные семьи, представители старшего поколения, эковолонтеры и студенты - приняли участие в эколого-краеведческой экскурсии на теплоходе, организованной в День эколога членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым.

Теплоход прошел от причала Братеево до причала Коломенское и обратно. Общественник обсудил с участниками экскурсии достижения эковолонтеров в Южном округе. «Мы хотим, чтобы как можно больше москвичей начали заботиться об экологии, - отметил Нифантьев. - И важно показать им, как это можно сделать на простых и понятных примерах. Ведь все начинается с личной инициативы, с маленьких действий. Например, выбросить батарейки не в мусорное ведро, а донести до специального пункта. Для этого силами наших экоактивистов в подъездах установлено более 130 пунктов приема батареек. Уже удалось собрать и отправить на переработку тонну».

По его словам, усилиями эковолонтеров также установлены датчики общественного мониторинга качества воздуха на внешних сторонах окон рядом с промзона и, которые позволяют получать данные в онлайн-режиме.

По словам общественникиа на территории некоторых районов округа, в частности, в Бирюлеве Западном и Бирюлеве Восточном, прежде не было установлено ни одного гражданского датчика мониторинга качества воздуха, "Мы эту ситуацию исправили и будем двигаться в этом направлении. Установлено уже 5 подобных датчиков. Запланированы еще установки», – отметил Нифантьев.