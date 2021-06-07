Член ОП Нифантьев организовал для эковолонтеров теплоходную экскурсию
22:48 07.06.2021
Жители Южного округа – многодетные семьи, представители старшего поколения, эковолонтеры и студенты - приняли участие в эколого-краеведческой экскурсии на теплоходе, организованной в День эколога членом Общественной палаты РФ Евгением Нифантьевым.
Теплоход прошел от причала Братеево до причала Коломенское и обратно. Общественник обсудил с участниками экскурсии достижения эковолонтеров в Южном округе. «Мы хотим, чтобы как можно больше москвичей начали заботиться об экологии, - отметил Нифантьев. - И важно показать им, как это можно сделать на простых и понятных примерах. Ведь все начинается с личной инициативы, с маленьких действий. Например, выбросить батарейки не в мусорное ведро, а донести до специального пункта. Для этого силами наших экоактивистов в подъездах установлено более 130 пунктов приема батареек. Уже удалось собрать и отправить на переработку тонну».
По его словам, усилиями эковолонтеров также установлены датчики общественного мониторинга качества воздуха на внешних сторонах окон рядом с промзона и, которые позволяют получать данные в онлайн-режиме.
По словам общественникиа на территории некоторых районов округа, в частности, в Бирюлеве Западном и Бирюлеве Восточном, прежде не было установлено ни одного гражданского датчика мониторинга качества воздуха, "Мы эту ситуацию исправили и будем двигаться в этом направлении. Установлено уже 5 подобных датчиков. Запланированы еще установки», – отметил Нифантьев.
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