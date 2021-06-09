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НОВОСТИ

Борьба с мошенниками требует срочного вмешательства – Тимофей Баженов

13:50 09.06.2021

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Фото Максима Манюрова
В России нужно срочно принимать меры, направленные на ужесточение наказания телефонных мошенников, а также вести государственную борьбу с колл-центрами преступников, заявил журналист и общественник Тимофей Баженов. Ранее Сбер сообщил, что в результате кибермошенничеств, со счетов российских граждан исчезает 3,5-5 млрд руб., в месяц, причем «средний чек» мошеннической операции составляет примерно 8000 руб. По данным Центробанка РФ, в 2020 году число кибератак на клиентов российских банков выросло почти в 2 раза (на 88%) по сравнению с 2019 годом. Большая часть из них, 80%, проходят с помощью телефонных звонков. «Данные, озвученные крупнейшим банком страны, должны стать отправной точкой для решения общенародной проблемы телефонного и кибермошенничества, - уверен Баженов. - Фактически мошенники ведут с россиянами необъявленную войну, жертвами которой становится прежде всего наше старшее поколение. Преступники не гнушаются грабить даже ветеранов и участников Парада Победы. Необходимо срочное вмешательство государства на законодательном уровне. Мошенники должны сесть в тюрьму на 5 лет, а если преступление совершено в отношении пенсионеров, то нужно признать такое преступление особо тяжким».

По данным экспертов, один мошеннический колл-центр делает 3-7 тыс. звонков в сутки, а потому важно ускорить поступление информации о таких группировках в правоохранительные органы от банков и мобильных операторов.

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