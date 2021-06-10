По инициативе депутата ГД Ирины Белых участники образовательных патриотических проектов смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ

12:20

Фото Сергея Николаева

Участники городских патриотических и образовательных проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» теперь будут иметь статус «волонтеров истории» и «волонтеров культурного наследия». Это даст им возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы. Решение было принято в ходе рабочей встречи депутата Госдумы РФ Ирины Белых в Комитете общественных связей и молодежной политики Москвы. «Я рада, что поддержано мое предложение об учете в качестве волонтерской деятельности исследовательской работы московских школьников и учащихся колледжей в наших образовательных проектах, - отмечает парламентарий. - В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром «Мосволонтер» для того, чтобы первые победители конкурса «Мой район в годы войны» уже в ближайшее время могли получить статус «волонтера истории». Участники другого нашего проекта «Московский экскурсовод» станут «волонтерами культурного наследия». Причем для победителей количество учтенных волонтёрских часов и дополнительных баллов будет увеличено».

Как отмечает депутат Госдумы, глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова поддерживала ее идею и считает заключение соглашения об интеграции проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» в общегородское волонтерское движение большим шагом по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов.