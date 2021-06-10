По инициативе депутата ГД Ирины Белых участники образовательных патриотических проектов смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ
12:20 10.06.2021
|Фото Сергея Николаева
Как отмечает депутат Госдумы, глава Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова поддерживала ее идею и считает заключение соглашения об интеграции проектов «Мой район в годы войны» и «Московский экскурсовод» в общегородское волонтерское движение большим шагом по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов.
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