В Раде предложили нанести на украинскую форму ряд российских регионов

09:32 Источник: Известия

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил добавить на форму сборной Украины по футболу, подготовленную к чемпионату Европы — 2020, еще несколько российских регионов.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», — написал украинский депутат в Telegram-канале, прикрепив к своей публикации картинку, на которой в состав Украины включены Республика Адыгея, а также часть Ростовской области.

6 июня Украина презентовала форму национальной сборной для Евро-2020, на которой изображены границы страны с учетом территорий Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), также нанесены националистические лозунги «Слава Украине! Героям слава!».

Изначально УЕФА одобрил форму, однако 10 июня потребовал убрать «политические» надписи с комплектов. Известия