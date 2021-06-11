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В России выявили 12 505 заразившихся коронавирусом за сутки, это максимум с 22 февраля

11:32 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 505, это максимальный показатель с 22 февраля. Общее количество инфицированных достигло 5 180 454, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 188. Всего уже выздоровели 4 782 183 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 396 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 125 674 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,43%, следует из данных штаба.

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