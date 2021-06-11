Отношения с России и Европы, похоже, будут деградировать и дальше, считает Чижов

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, заявил в пятницу постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия-24".

"Наши отношения, конечно, находятся в ненормальном положении и, увы, имеют тенденцию к дальнейшей деградации", - сказал он.