По теме "Северного потока - 2" ФРГ и США "на правильном пути" - Меркель
19:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оба лидера едины во мнении, что будущий транзит газа через территорию Украины "жизненно необходим и обязателен", сказала Меркель. По ее словам, эта тема обсуждалась совсем недолго.
Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим.
Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.
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