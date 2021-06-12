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По теме "Северного потока - 2" ФРГ и США "на правильном пути" - Меркель

19:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Берлин и Вашингтон находятся "на правильном пути" в контексте обсуждения темы "Северного потока - 2". Об этом глава германского кабмина сообщила журналистам в субботу после встречи с американским президентом Джо Байденом на полях саммита семерки в Великобритании, передает агентство ДПА.

Оба лидера едины во мнении, что будущий транзит газа через территорию Украины "жизненно необходим и обязателен", сказала Меркель. По ее словам, эта тема обсуждалась совсем недолго.

Власти Германии ранее неоднократно говорили, что считают нужным достроить "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине считают экономическим.

Вашингтон открыто выступает против строительства и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Кроме того, многие эксперты указывают, что США хотят поставлять в Европу больше собственного сжиженного газа, который значительно дороже российского трубопроводного.

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