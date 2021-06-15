Собянин отметил ключевую роль «Единой России» в развитии страны

21:15

В условиях кризиса «Единая Россия» поддерживает стабильный курс страны на дальнейшее развитие и совершенствование, благодаря партии, удалось принять важнейшие законы в сфере социальной политики и реализации национальных проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В условиях череды кризисов последних лет «Единая Россия» обеспечивает продолжение курса на созидание, выполняет сотни конкретных дел. Голосами «Единой России» были приняты важнейшие законы в сфере социальной политики, реализации национальных проектов, развитии городов и регионов нашей страны», - отметил Собянин, выступая на XXVI Конференции московского отделения «Единой России».

Именно в результате слаженной работы партии оперативно приняты законы о предоставлении правительству России и региональным субъектам дополнительных полномочий и ресурсов в борьбе с пандемией, заметил Собянин.

«Сохранение большинства «Единой России» значит, что все ветви власти продолжат работу в единой связке, обеспечивая независимость и стабильность нашей страны», - добавил он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что МГРО «Единой России» перед лицом новых вызовов необходимо действовать как одна команда. «Мы с вами все должны действовать как одна команда, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. У нас достаточно сильный состав, нет случайных людей и все готовы к продуктивной работе», - рассказал депутат.