0
0
19
НОВОСТИ

Собянин отметил ключевую роль «Единой России» в развитии страны

21:15 15.06.2021

В условиях кризиса «Единая Россия» поддерживает стабильный курс страны на дальнейшее развитие и совершенствование, благодаря партии, удалось принять важнейшие законы в сфере социальной политики и реализации национальных проектов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В условиях череды кризисов последних лет «Единая Россия» обеспечивает продолжение курса на созидание, выполняет сотни конкретных дел. Голосами «Единой России» были приняты важнейшие законы в сфере социальной политики, реализации национальных проектов, развитии городов и регионов нашей страны», - отметил Собянин, выступая на XXVI Конференции московского отделения «Единой России».

Именно в результате слаженной работы партии оперативно приняты законы о предоставлении правительству России и региональным субъектам дополнительных полномочий и ресурсов в борьбе с пандемией, заметил Собянин.

«Сохранение большинства «Единой России» значит, что все ветви власти продолжат работу в единой связке, обеспечивая независимость и стабильность нашей страны», - добавил он.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой добавил, что МГРО «Единой России» перед лицом новых вызовов необходимо действовать как одна команда. «Мы с вами все должны действовать как одна команда, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. У нас достаточно сильный состав, нет случайных людей и все готовы к продуктивной работе», - рассказал депутат.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 15.06.2021
Крикалев возглавит новую организацию, отвечающую за текущую деятельность МКС - Рогозин
0
0
20:40 15.06.2021
Путин и Байден обсудят в Женеве нормы поведения в киберпространстве - Белый дом
0
92
20:18 15.06.2021
Столичные единороссы представили свою предвыборную программу
0
124
20:00 15.06.2021
Решение о проведении школьных выпускных должны принять регионы - Кравцов
0
141
19:20 15.06.2021
Госдума одобрила блокировку сайтов с данными представителей силовых структур
0
180
19:03 15.06.2021
Доктор Румянцев: Россия должна обеспечивать бесплатными путевками до 3 млн человек в год
0
189
18:40 15.06.2021
В Кремле недовольны темпами вакцинации от коронавируса - Песков
0
226
18:00 15.06.2021
Байден прибыл в Женеву, где пройдет его встреча с Путиным
0
280
17:32 15.06.2021
Госдума упростила получение виз близким родственникам российских граждан
0
321
17:18 15.06.2021
СберАвтопарк: падения цен на автомобили ждать не стоит
0
305

Возврат к списку