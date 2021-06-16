По официальной статистике в Москве, в период с 15 по 16 июня 2021 количество новых заболевших COVID-19 — 0

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По официальной статистике коронавируса в Москве, в период с 15 по 16 июня 2021 количество заболевших COVID-19 — 0, выздоровлений — 0, смертей — 0.

По последним данным статистики оперативного штаба на 16 июня 2021 в Москве, лабораторно подтверждено — 1 248 112 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели — 1 099 598 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 21 050 человек.