В Нидерландах собираются создать биржу водорода
11:05 16.06.2021 Источник: Интерфакс
Нидерланды, где расположен один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, вынашивают концепцию создания биржи водорода - проект уже получил название HyXchange.
Национальная газовая компания Gasunie сообщила о некоторых выводах из исследования, которое подготовил в том числе по ее заказу Берт ден Ауден - бывший директор Энергетической биржи Нидерландов. Согласно выводам эксперта, для практической организации водородной биржи необходима сертификация, создание спотового рынка (в самом начале имитационного), индекса цен, механизмов для балансировки физических объемов и хранения водорода.
Gasunie вместе с другими авторами инициативы (администрации портов страны и участники рынка) верят, что биржа H2 вслед за электричеством и газом может послужить катализатором развития рынка климатически нейтрального водорода.
Авторы концепции видят транспортировку водорода различных способов получения (и "зеленого", и другого низкоуглеродного Н2) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Но его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.
НОВОСТИ
- 12:32 16.06.2021
- Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей
- 12:23 16.06.2021
- Собянин назвал драматической ситуацию с ковидом в Москве
- 12:21 16.06.2021
- В Москве выявили 5 782 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 16.06.2021
- Коллекторам запрещают общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия
- 12:00 16.06.2021
- Путин вылетел в Женеву, где состоится саммит РФ-США
- 11:43 16.06.2021
- Собянин рассказал о предвыборной программе партии "Единая Россия"
- 11:32 16.06.2021
- Чехия потребовала оштрафовать Польшу из-за угольной шахты
- 11:20 16.06.2021
- В администрации Байдена были разногласия по "Северному потоку - 2" - WP
- 11:00 16.06.2021
- Госдума разрешила регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
- 10:32 16.06.2021
- В Москве появился измененный индийский штамм коронавируса - Гинцбург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать