Сборная России обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу

18:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.

Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук.