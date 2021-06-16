Сборная России обыграла команду Финляндии в матче чемпионата Европы по футболу
18:09 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 24 540 зрителей.
Забитым мячом на второй компенсированной к первому тайму минуте отметился Алексей Миранчук.
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