На соревнования Олимпиады в Токио планируют допускать местных зрителей - Kyodo

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

В то же время подчеркивается, что организаторы намереваются ограничить 10 тыс. человек максимально допустимое число зрителей на стадионах и спортивных объектах, где будут проходить соревнования.