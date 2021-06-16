0
0
85
НОВОСТИ

На соревнования Олимпиады в Токио планируют допускать местных зрителей - Kyodo

22:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.

В то же время подчеркивается, что организаторы намереваются ограничить 10 тыс. человек максимально допустимое число зрителей на стадионах и спортивных объектах, где будут проходить соревнования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 16.06.2021
В Латвии по подозрению в шпионаже задержан гражданин РФ
0
94
22:18 16.06.2021
Анатолий Кучерена прокомментировал обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в столице
0
165
22:10 16.06.2021
Московских пенсионеров научат противостоять мошенникам – Разворотнева
0
127
21:20 16.06.2021
Появились подлинные перспективы для улучшения отношений России и США - Байден
0
205
21:17 16.06.2021
Михаил Мишустин обсудил с Андреем Воробьевым борьбу с коронавирусом в Подмосковье
0
185
20:50 16.06.2021
Байден заявил, что на саммите подтвердил поддержку Украины со стороны США
0
229
20:46 16.06.2021
Байден заявил Путину, что его "повестка дня" не направлена против РФ
0
209
20:43 16.06.2021
Россия и США должны договориться о "правилах игры" - Байден
0
220
20:20 16.06.2021
Власти Кузбасса объявили об обязательной вакцинации от ковида работников ряда сфер
0
232
20:02 16.06.2021
Байден заявил, что не противится экономическому сотрудничеству США и РФ
0
195

Возврат к списку