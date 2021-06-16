На соревнования Олимпиады в Токио планируют допускать местных зрителей - Kyodo
22:00 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организаторы летних Олимпийских игр в Токио планируют разрешить местным зрителям посещать соревнования. Об этом в среду сообщило агентство Киодо.
В то же время подчеркивается, что организаторы намереваются ограничить 10 тыс. человек максимально допустимое число зрителей на стадионах и спортивных объектах, где будут проходить соревнования.
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