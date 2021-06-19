Депздрав проводит проверки по сообщениям о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации

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В Москве внимательно проверяют все сообщения в СМИ и соцсетях о незаконной выдаче сертификатов о вакцинации против COVID-19. Представители Департамента здравоохранения Москвы, которые проверяли информацию, отмечают, что в учреждениях ведомства пока ни одного подобного случая не подтверждено. «Мы просим всех жителей города незамедлительно сообщать о фактах подобных нарушений. Вместе с тем, департамент проводит проверки методом контрольной закупки, а также сотрудничает с правоохранительными органами в целях контроля ситуации», - отмечают в столичном Департаменте здравоохранения.

Если такие случаи будут выявлены, все виновные сотрудники и руководители учреждений будут уволены, а материалы будут переданы в правоохранительные органы и станут основанием для возбуждения уголовных дел.

Московские медики обращают внимание на важность вакцинации горожан против COVID-19. «Только массовая вакцинация в короткие сроки является эффективным способом защиты от коронавируса и может помочь победить пандемию», - отмечают в Депздраве Москвы.