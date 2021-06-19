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Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов

14:00 19.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовская армия готова в случае критической ситуации участвовать в защите страны от проникновения через границу нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Об этом в субботу агентству ELTA (Эльта) заявил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Вооруженные силы находятся в постоянной готовности, что является важным фактором, поэтому при возникновении необходимости организовать прикрытие границы, армия направит на это дополнительные ресурсы", - сказал он.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте во вторник заявила, что в случае ухудшения ситуации с нелегальной миграцией, которая в настоящее время, по ее оценке, находится под контролем, включается план Б с объявлением экстремальной ситуации, а при самом критическом варианте активируется защита границы с использованием армии.

С начала текущего года Литва столкнулась с большим потоком нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Задержано более 400 лиц (в основном из стран Азии), что в пять раз больше, чем за весь 2020 год. На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами.

Выступая в конце мая в парламенте Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко заявил, что соседняя с Литвой страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада на белорусские власти Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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