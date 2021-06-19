Светлана Разворотнева открыла в помощь москвичам и вакцинации «Точки добра»

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Представители Центра защиты прав москвичей начали раздавать на улицах Москвы средства индивидуальной защиты и листовки, в которых рассказывается как защититься от коронавируса, сделать прививку или сдать плазму крови. Центрами активности волонтеров стали «Точки добра» в 10 районах на юге Москвы, открытые при поддержке члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой. «Проект «10 точек добра» - наш вклад в борьбу с инфекцией, - говорит общественница. - К сожалению, не все понимают серьезность сложившейся ситуации. Но мы будем стараться достучаться до каждого. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 128 445 человек. Это страшная цифра и наш общий долг остановить рост заболеваемости и избежать новых жертв. Я хочу напомнить, насколько тяжело на экономике страны сказался первый локдаун. Социально-экономические последствия мы ощущаем до сих пор. Нельзя допустить его повторения! Поэтому я прошу москвичей: пожалуйста, если у вас нет противопоказаний, делайте прививки!».

«Будет полезно обратиться к москвичам прямо на улице с информацией о вакцинации, - заявила москвичка Оксана Важинская. - Живое общение всегда доходчивее, понятнее и приятней. И, чтобы его не лишиться, действительно необходимо прививаться. Я поддерживаю этих ребят».

Пункты проекта «Точки добра» будут работать до 27 июня в будни 17:00-20:00 и в выходные 12:00-15:00 на ул. Гурьянова 30, 7-й Кожуховской улице, 9 (у главного входа в торговый центр «Мозаика»), на Пролетарском проезде 18, на Ленинском проспекте вл. 37 Б (северный вход метро «Ленинский проспект»), на улице Чертановской 4, на Чонгарском бульваре 19, на ул. Нагатинской 5,6, ул. Судостроительной 29, на Шаболовке, 30 (у метро «Шаболовская»), на Большой Черемушкинской ул., 11, корп. 3.