Подпольщики в Мьянме убили уже более 170 сторонников военных властей - СМИ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные оппозиционные подпольщики развернули в Мьянме кампанию терактов против сторонников совершенного в стране военного переворота, в ходе которой убито уже более 170 человек. Об этом сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылкой на местные источники. По их данным, только 16 июня в крупнейшем городе страны Янгоне был убит крупный чиновник местной системы образования, который насильственными мерами якобы пытался прекратить кампанию гражданского неповиновения среди учителей и преподавателей. Его застрелили на улице двое неизвестных лиц, скрывшихся на мотоцикле.

31 мая, по этим же данным, в центральном районе Магвэй были убиты пятеро чиновников, которых считали осведомителями военных властей. Ответственность за это взяло одно из подразделений подпольной вооруженной структуры, созданной нелегальным "правительством национального единства" (ПНЕ). Оно пытается объединить на основной территории Мьянмы противников переворота - в основном сторонников запрещенной Национальной лиги за демократию, которая доминировала в свергнутом гражданском правительстве.

Как утверждает газета, такие инциденты с мая происходят в разных районах Мьянмы. По данным ее источников, ПНЕ не имеет возможность контролировать созданные там вооруженные подпольные группы, которые в основном действуют по собственному усмотрению. Мишенью их вылазок становятся члены структур, поддерживающих переворот, а также лица, которых объявляют осведомителями. Представитель военных властей, пишет "Иомиури", заявил 12 июня, что к настоящему времени в стране было убито в результате терактов 173 "невинных человека". Армейское командование пообещало в связи с этим искоренить причастных к подпольной вооруженной борьбе.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства, которые жестко подавляются военными властями. По данным правозащитников, в Мьянме убиты более 858 участников движения протеста.