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НОВОСТИ

Минэкономики не согласилось с МВД относительно перечня запрещенных неисправностей автотранспорта

17:12 21.06.2021 Источник: Коммерсант.ru

Минэкономики раскритиковало проект МВД по расширению списка технических неисправностей автомобиля, за которые водители могут быть оштрафованы прямо на дороге. Ведомство назвало «необоснованным» наказание за неработающую антиблокировочную тормозную систему (АБС) и систему очистки фар. Эти поломки, по мнению Минэкономики, не угрожают безопасности дорожного движения напрямую, а положения документа «избыточны» и «приводят к необоснованным расходам».

Ведомства должны урегулировать разногласия.  Коммерсантъ

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