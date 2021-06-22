Черчесов объяснил поражение сборной РФ в игре против Дании
09:05 22.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Станислав Черчесов объяснил поражение сборной России в игре против Дании. По словам главного тренера команды, «мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили».
В эфире телеканала «Матч ТВ» специалист также отметил, что ответственность всегда лежит на тренере. «Есть теоретический план, который мы выдержали. В плане качества игры и готовности была наша лучшая игра. Мы команду готовили от игры к игре. Мы должны исправляться», — заявил тренер.
Накануне сборная Дании со счётом 4:1 разгромила в Копенгагене российскую команду. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова лишились шансов на выход в плей-офф турнира. Говорит Москва
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