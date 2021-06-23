Страны Юго-Восточной Азии принуждают к созданию военных блоков, аналогичных НАТО - Шойгу
11:05 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Юго-Восточной Азии находятся под давлением извне с целью принуждения их к созданию структур подобные НАТО. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.
"Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - сказал Шойгу.
По его словам, широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняются силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения. "При этом способы и приемы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира, наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго- Восточной Азии", - заявил министр обороны.
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