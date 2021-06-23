Анатолий Вассерман предложил расширить критерии для пересдачи ЕГЭ

17:16

Фото из личного архива Анатолия Вассермана



Некоторым выпускникам необходимо давать второй шанс на получение достойного результата на Едином госэкзамене, заявил аналитик, публицист Анатолий Вассерман. По его мнению, ученикам, которые получили низкий балл, но могли бы сдать экзамен хорошо, можно предоставить еще одну попытку в резервные дни. Вассерман, объявивший о намерении баллотироваться на сентябрьских выборах в Государственную Думу от 205 Преображенского округа Москвы как самовыдвиженец, выразил обеспокоенность по поводу эффективности проведения ЕГЭ и считает, что система не позволяет понять уровень знаний ребенка, потому что на тест влияет слишком много факторов, способных ухудшить результат.

«Ребенок сдает экзамен по предмету один раз. Переволновался, забыл, заболел. И фактически выпускник либо теряет год и поступает со следующим потоком в желаемый ВУЗ, либо теряет возможность поступить в тот университет, куда он готовился в течение нескольких лет. Это огромная ответственность для 17-летних детей, которую не каждый взрослый может выдержать. А мы подвергаем этому ребенка», – отметил публицист.

По словам аналитика, стоит организовать специальную комиссию, с помощью которой дети получат еще один шанс пройти испытание, которая должна будет рассматривать каждый конкретный случай отдельно.

Напомним, Государственная итоговая аттестация проходит по утвержденному Минпросвещения РФ расписанию. Информатика завершит сезон основных экзаменов 25 июня. В нынешнем году назначены три дополнительных дня для повторного проведения ЕГЭ, они состоятся 28, 29 июня и 2 июля. В пунктах проведения Единого госэкзамена соблюдаются меры эпидемиологической безопасности и все требования Роспотребнадзора.