НАТО отказывается от контактов с Россией по линии военных - Лавров

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО отказывается идти на контакты с Москвой по линии военных представителей. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на Московской конференции по международной безопасности.

"НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - сказал он.