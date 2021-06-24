ВМФ России в 2021 году проведет учения с ВМС Индии и Пакистана - главком

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВМФ России в текущем году проведет международные учения с ВМС Индии и Пакистана. Об этом заявил в четверг главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов в ходе церемонии официального открытия X Международного военно-морского салона (МВМС-2021).

"В связи с пандемией наши зарубежные партнеры вынуждены были несколько сократить участие в международных учениях. Традиционно мы проведем учения с нашими индийскими и пакистанскими партнерами. В рамках МВМС-2021 мы с нашими коллегами уже сегодня обсудим проведение этих учений", - сказал Евменов.