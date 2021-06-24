Суд в США вынес первый приговор по делу о беспорядках в Капитолии

14:00 Источник: Эхо Москвы

Федеральный суд США вынес первый приговор обвиняемой в беспорядках в Капитолии 6 января. 49-летняя Анна Морган-Ллойд была приговорена к 36 месяцам условного срока, 120 часам общественных работ и выплате $500 в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время штурма Капитолия.

В общей сложности почти 500 человек были обвинены в суде в преступлениях, связанных с беспорядками в здании Конгресса США.

Обвинения варьируются от мелкого хулиганства до вооруженного нападения на полицейских. Трем группам подсудимых также были предъявлены обвинения в сговоре с целью штурма Капитолия. Эхо Москвы