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Суд в США вынес первый приговор по делу о беспорядках в Капитолии

14:00 24.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Федеральный суд США вынес первый приговор обвиняемой в беспорядках в Капитолии 6 января. 49-летняя Анна Морган-Ллойд была приговорена к 36 месяцам условного срока, 120 часам общественных работ и выплате $500 в качестве компенсации за ущерб, причиненный во время штурма Капитолия.

В общей сложности почти 500 человек были обвинены в суде в преступлениях, связанных с беспорядками в здании Конгресса США.

Обвинения варьируются от мелкого хулиганства до вооруженного нападения на полицейских. Трем группам подсудимых также были предъявлены обвинения в сговоре с целью штурма Капитолия. Эхо Москвы

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