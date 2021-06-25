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Россиянку Сапегу перевели на домашний арест, решается вопрос о посещении ее консулом РФ

11:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена на домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.

"В настоящее время гражданке России Софие Сапеге, задержанной на основании ч. 3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками, - отметил дипломат. - Находимся во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь".

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