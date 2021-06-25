Россиянку Сапегу перевели на домашний арест, решается вопрос о посещении ее консулом РФ
11:00 25.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанная в Минске россиянка София Сапега переведена на домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь посольства России в Белоруссии Алексей Маскалев.
"В настоящее время гражданке России Софие Сапеге, задержанной на основании ч. 3 ст. 130 УК РБ, изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сейчас решается вопрос о возможности скорейшего посещения Сапеги нашими консульскими сотрудниками, - отметил дипломат. - Находимся во взаимодействии по данному вопросу с белорусской стороной, в частности, с Главным следственным управлением СК Республики Беларусь".
НОВОСТИ
- 12:05 25.06.2021
- В Москве зарегистрировали 98 смертей из-за ковида за сутки, это максимум с начала пандемии
- 12:00 25.06.2021
- В России выявили 20 393 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:45 25.06.2021
- Более 30 тысяч корпоративных клиентов Сбера получили квалифицированную электронную подпись ФНС
- 11:40 25.06.2021
- Сбер предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микробизнеса
- 11:20 25.06.2021
- Москва будет учитывать размещение США систем ПРО в Польше в военном планировании - Рябков
- 11:05 25.06.2021
- Отели на Кубани, где возникнут вспышки коронавируса, превратят в обсерваторы - губернатор
- 10:32 25.06.2021
- ЕС не может ограничить отношения с РФ санкциями и высылками дипломатов - премьер Бельгии
- 10:20 25.06.2021
- В ВОЗ заявили, что штамм «Дельта» в два раза более заразен, чем изначальный коронавирус
- 10:05 25.06.2021
- Совместные учения ВМФ России и авиации начались в Средиземном море - Минобороны РФ
- 10:00 25.06.2021
- Коммунист Николай Бондаренко не будет выдвигаться в одном округе с Вячеславом Володиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать