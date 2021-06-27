Трамп: Я остановил этот российский газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что у него на каком-то этапе сложились конструктивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на американские санкции, затронувшие газопровод "Северный поток - 2".

"[Нынешний лидер США] Джо Байден ведет нашу экономику и страну к разрухе. Байден остановил американский газопровод Keystone XL ["Кистоун экс-эл"], лишил американцев 48 тысяч рабочих мест, зато одобрил российский газопровод ["Северный поток - 2"] в Европе. Великолепно, - сказал Трамп, выступая в субботу на своем первом митинге после ухода из Белого дома. - <...> Я остановил этот [российский] газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным".